رجل يوهم زوجته بالمرض من أجل بيع "كليتها"

ألقت الشرطة في ولاية بالهند القبض على رجل بعد محاولته بيع كلية زوجته مقابل 110 آلاف روبية، أي نحو 1200 دولار، بعد أن أخبرها بأنها بحاجة إلى علاج طبي عاجل. إلا أن المخطط لم يرَ بعد أن كشفت الزوجة الأمر لأقاربها قبل إجراء العملية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة كلكتا.وأدت إفادة الزوجة إلى اعتقال زوجها بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في المخطط، في قضية أثارت اهتمام السلطات والجمهور المحلي على حد سواء.وأوضحت التحقيقات أن المتهم، كارتيك تشاكرابورتي، التقى بزوجته ديفياني أثناء فحص طبي في دار رعاية بمدينة تاملوك، وتزوجا عام 2022، قبل أن يسعى إلى بيع أحد أعضائها الحيوية لتحقيق مكاسب مالية.وأشارت الشرطة إلى أن تشاكرابورتي، الذي يدير شركة متخصصة في علم الأمراض، أبرم الصفقة مع وسيط وحصل على دفعة مقدمة قبل اكتشاف المخطط، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة مدى تورط أي أطراف إضافية في العملية.وقال مسؤول في الشرطة: "تم توقيف أربعة أشخاص على صلة بالقضية، والتحقيقات مستمرة للكشف عن كامل تفاصيل المخطط، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبكة أكبر تقف وراءه".وأكدت السلطات أن المستشفى الذي كانت تُجهز فيه العملية معروف، وأن الزوجة كانت مسجلة كمتبرعة، بينما يواصل المحققون تتبع أي شركاء محتملين ساعدوا في التخطيط للعملية أو محاولة الاحتيال.