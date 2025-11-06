الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات لإخلاء قرى في جنوب لبنان

وأفادت وسائل اعلام، بأن الجيش الإسرائيلي وجه أيضا إنذارا ثالثا على عيتا الجبل قضاء في أيضا.وجاء في بيان الجيش: "سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".وأضاف: "‏نحث سكان المباني المحددة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتين: الطيبة، ‏طير دبا ".وتابع: "‏أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".واختتم بيانه: "‏البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".وعلى صعيد متصل، أعلنت "الجبهة الداخلية الاسرائيلية" عن أن "لا تغيير في تقييم الوضع والتعليمات الخاصة بالمنطقة الشمالية".