إسرائيل تبدأ غاراتها على جنوب لبنان

وفي وقت سابق، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان قريتين في مؤكدا أنه على وشك تنفيذ هجوم في أماكن حددها على الخريطة المرفقة كما أنذر أيضا عيتا الجبل قضاء الجنوبية.وأفادت وسائل اعلام، بأن الجيش الإسرائيلي وجه أيضا إنذارا ثالثا على عيتا الجبل قضاء بنت في جنوب أيضا.وجاء في بيان الجيش: "سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".وأضاف: "‏نحث سكان المباني المحددة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتين: الطيبة، ‏طير دبا ".وتابع: "‏أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".واختتم بيانه: "‏البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".وعلى صعيد متصل، أعلنت "الجبهة الداخلية الاسرائيلية" عن أن "لا تغيير في تقييم الوضع والتعليمات الخاصة بالمنطقة الشمالية".