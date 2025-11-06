نتنياهو: قلت بداية الحرب إننا سنغير وجه الشرق الأوسط ولم يصدقني أحد

وقال نتنياهو، إنه " قلت بداية الحرب إننا سنغير وجه الشرق الأوسط ولم يصدقني أحد"، مشيراً إلى أنه "كنت والرئيس نفكر بالطريقة نفسها بشأن الشرق الأوسط ونحن نتحرك معا لتحقيق رؤيتنا".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ بشن سلسلة غارات "على أهداف عسكرية" لـ" " في ، بعد منشورات تحذيرية لسكان عدد من البلدات.