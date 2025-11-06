شقيقان يستأجران قاتلا للتخلّص من والدهما.. للتمتع بأمواله

هزّت جريمة مروعة الشارع السوري، بعدما كشفت التحقيقات تورط شقيقين في قتل والدهما بالاشتراك مع شخص آخر، وأوضحت السورية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على " " أن عناصرها تمكنوا من كشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن القتل تم التخطيط له مسبقًا من قبل ولدي الضحية بالتعاون مع طرف ثالث.وأضاف البيان أن الابنين المقبوض عليهما اعترفا بتواطئهما مع القاتل لتنفيذ الجريمة مقابل مبلغ قدره 20 مليون ليرة ، أي ما يعادل حوالي 1500 دولار أمريكي.وأثارت الجريمة موجة غضب واستنكار واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون قيام الأبناء بقتل والدهم بهدف الحصول على أمواله، بينما دعا آخرون إلى إنزال أقسى العقوبات بهما لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.