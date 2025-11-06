استمرار الهجوم الإسرائيلي العنيف على الجنوب اللبناني

وهاجم الجيش الإسرائيلي مباني عدة هددها في كل من بلدات: كفر دونين، زوطر الشرقية، عيتا الجبل، الطيبة، وطير دبا.وزعم الجيش الإسرائيلي في تحذيراته أن هجماته على هذه البلدات، تأتي في إطار استهداف "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله"، وذلك "للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها الحزب لاستعادة أنشطته في المنطقة".وإثر ذلك والتخوف من استمرار هذه الهجمات، قررت بعض المدارس بقضاء النبطية وقضاء صور قررت إقفال أبوابها حتى يوم الاثنين المقبل.