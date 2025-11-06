عقوبات أمريكية على حزب الله اللبناني

وفي بيان، قالت الأمريكية إن "هذا الإجراء يهدف إلى دعم نزع سلاح ".وأُعلنت العقوبات قبيل زيارة يقوم بها للبنان جون هيرلي، المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية المكلف بالعقوبات ضد الجماعات .وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات هم أفراد تتهمهم بـ"تسهيل نقل عشرات ملايين الدولارات من إلى حزب الله في العام 2025، عبر مكاتب صيرفة".وأشار البيان إلى أن الحزب "يستخدم هذه الأموال لدعم مقاتليه وإعادة بناء بنيته التحتية".وقال هيرلي في بيان إن " لديه فرصة ليكون حرا ومزدهرا وآمنا، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وقطع تمويل إيران ونفوذها".