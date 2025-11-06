واشنطن: نعمل على نزع سلاح حماس وخطة غزة رائعة

كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الخميس، أن بلاده تعمل على عملية نزع سلاح حركة حماس، فيما وصف خطة التطوير التي وضعت لغزة بالرائعة.

وقال ويتكوف في تصريحات صحافية، "نأمل أن تفي حماس بوعدها بنزع سلاحها ونعمل على عملية نزع سلاح حماس التي قالت إنها ستحتاج إلى القوات الدولية لتسلمها السلاح".