كازاخستان تنضم إلى اتفاقيات أبراهام

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الكازاخستاني خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، عن انضمام بلاده إلى اتفاقيات "أبراهام".ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي آخر قوله إن انضمام كازاخستان "سيُظهر أن اتفاقات أبراهام نادٍ ترغب دول عدة بالانضمام إليه، وسيشكّل خطوة لطيّ صفحة الحرب في والمضيّ في مسار السلام والتعاون".واعتبر المسؤول أن الإعلان سيمثل خطوة أولى لإعادة تأهيل صورة في العالمين العربي والإسلامي، لافتا إلى أن انضمام المزيد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الاتفاقيات قد يعزز الدولية لإسرائيل على حد تعبيره.وأضاف: "هذا الإعلان سيُظهر أن اتفاقيات أبراهام تمثل ناديا ترغب العديد من الدول في الانضمام إليه، وستكون خطوة لتجاوز أزمة الحرب في غزة والمضي قدما في مسار السلام والتعاون في المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي قد قال لموقع "أكسيوس" الشهر الماضي إنه، ومع العزلة الشديدة التي تواجهها إسرائيل بسبب حرب غزة، ستكون إحدى أولوياته بعد انتهاء الحرب استعادة لإسرائيل.