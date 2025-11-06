إدارة ترامب تكشف حقيقة التخطيط لضربات داخل فنزويلا

جاء ذلك وفقا لمصادر مطلعة على الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية ووزير الحرب بيت هيغسيث.وأكدت أربعة مصادر أنه تم إبلاغ المشرعين خلال الجلسة السرية أن الرأي القانوني الصادر عن القانونية بوزارة العدل - الذي يستخدم لتبرير الضربات ضد قوارب المشتبه بها - لا يسمح بضربات داخل فنزويلا نفسها أو أي أقاليم أخرى.كما أوضح مقدمو الإحاطة أن "أمر التنفيذ" الذي أطلق الحملة العسكرية الأمريكية ضد قوارب المخدرات لا يمتد إلى الأهداف البرية.يذكر أن رأي مكتب المستشارية القانونية الحالي يتضمن قائمة بـ24 من الكارتلات والمنظمات الإجرامية في اللاتينية التي يُصرح باستهدافها. ومع ذلك، تبحث عن رأي قانوني منفصل من شأنه أن يوفر مبررا لشن ضربات ضد أهداف برية دون الحاجة لتفويض من ، رغم عدم اتخاذ أي قرارات للمضي قدما في هجوم داخل البلاد.ونفذ 16 ضربة معروفة ضد قوارب في منطقة البحر وشرق منذ سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل.