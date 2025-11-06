Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يمدد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إدارة ترامب تكشف حقيقة التخطيط لضربات داخل فنزويلا

دوليات

2025-11-06 | 13:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إدارة ترامب تكشف حقيقة التخطيط لضربات داخل فنزويلا
المصدر:
روسيا اليوم
211 شوهد

أبلغ مسؤولون أمريكيون الكونغرس، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لشن ضربات داخل فنزويلا وليس لديها مبرر قانوني يدعم الهجمات ضد أي أهداف برية.

جاء ذلك وفقا لمصادر مطلعة على الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث.

وأكدت أربعة مصادر أنه تم إبلاغ المشرعين خلال الجلسة السرية أن الرأي القانوني الصادر عن مكتب المستشارية القانونية بوزارة العدل - الذي يستخدم لتبرير الضربات ضد قوارب المخدرات المشتبه بها - لا يسمح بضربات داخل فنزويلا نفسها أو أي أقاليم أخرى.

كما أوضح مقدمو الإحاطة أن "أمر التنفيذ" الذي أطلق الحملة العسكرية الأمريكية ضد قوارب المخدرات لا يمتد إلى الأهداف البرية.

يذكر أن رأي مكتب المستشارية القانونية الحالي يتضمن قائمة بـ24 من الكارتلات والمنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية التي يُصرح باستهدافها. ومع ذلك، تبحث إدارة ترامب عن رأي قانوني منفصل من شأنه أن يوفر مبررا لشن ضربات ضد أهداف برية دون الحاجة لتفويض من الكونغرس، رغم عدم اتخاذ أي قرارات للمضي قدما في هجوم داخل البلاد.

ونفذ الجيش الأمريكي 16 ضربة معروفة ضد قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Play
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Play
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
Play
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Live Talk
Play
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Play
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
Play
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
Play
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
Play
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
Play
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
Play
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Play
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Play
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
Play
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Live Talk
Play
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Play
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
Play
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
Play
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
Play
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
Play
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
Play
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05

اخترنا لك
ترامب يمدد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران
14:55 | 2025-11-06
ترامب يدعو الى خطة بديلة تخص الرسوم الجمركية
14:00 | 2025-11-06
كازاخستان تنضم إلى اتفاقيات أبراهام
13:13 | 2025-11-06
أول تعليق لبناني على قصف "إسرائيل" جنوبي البلاد
12:50 | 2025-11-06
واشنطن: نعمل على نزع سلاح حماس وخطة غزة رائعة
12:42 | 2025-11-06
عقوبات أمريكية على حزب الله اللبناني
12:16 | 2025-11-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.