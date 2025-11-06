ترامب يدعو الى خطة بديلة تخص الرسوم الجمركية

دعا الرئيس الأمريكي ، الخميس، الى تهيئة خطة بديلة تخص الرسوم في حال قضت ضدها.

وقال في تصريحات صحافية، "قضية الرسوم المطروحة أمام هي واحدة من أهم القضايا في تاريخ بلدنا".

وأضاف "علينا أن نحضر خطة بديلة في حال قضت المحكمة العليا ضد إجراءات فرض الرسوم الجمركية"، مردفا "الرسوم الجمركية أستخدمها للدفاع الوطني ودون هذه الرسوم لم أكن لأتمكن من إنهاء القتال بين الهند وباكستان".

وكان ترامب أعلن في (2 نيسان 2025)، فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، مع تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.