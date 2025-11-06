ترامب يمدد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران

مدّد الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، حالة المتعلقة بإيران والتي تشمل عقوبات أحادية الجانب لمدة عام إضافي.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي نُشر في ، وهو مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية، أن "العلاقات بين وإيران لم تُستأنف بعد"، وأن "عملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة في 19 يناير 1981 مستمرة"، في إشارة إلى اتفاقيات الجزائر بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى إطلاق سراح الدبلوماسيين الأمريكيين الذين احتجزوا في لأكثر من عام بعد الإيرانية عام 1979.

وتنص هذه الاتفاقيات على مبدأ عدم تدخل الدول في بعضها لبعض.



وأضاف في البيان: "لهذا السبب، يجب أن تبقى حالة المعلنة في 14 1979، والإجراءات المتخذة آنذاك لمواجهتها، سارية المفعول بعد 14 نوفمبر 2025. أعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لمدة عام واحد".



يُذكر أنه في 14 نوفمبر 1979 أصدر الرئيس الأمريكي الـ39 الأمر التنفيذي رقم 12170 ردّا على احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران، ووجّه إلى تجميد جميع الأصول الإيرانية الرسمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحسابات في وفروعها في الخارج، ما مثّل أولى العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد .



وفي 7 أبريل 1980 قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وفرض حظرا على تصدير جميع السلع من الولايات المتحدة إلى إيران بما فيها الغذاء والدواء، وتبع ذلك حظر على استيراد البضائع الإيرانية ومنع سفر الأمريكيين إلى إيران.