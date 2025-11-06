الصفحة الرئيسية
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546232-638980557212854705.jpg
ترامب يمدد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران
دوليات
2025-11-06 | 14:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
347 شوهد
مدّد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الخميس، حالة
الطوارئ الوطنية
المتعلقة بإيران والتي تشمل عقوبات أحادية الجانب لمدة عام إضافي.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي نُشر في
السجل الفيدرالي
، وهو مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية، أن "العلاقات بين
الولايات المتحدة
وإيران لم تُستأنف بعد"، وأن "عملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة في 19 يناير 1981 مستمرة"، في إشارة إلى اتفاقيات الجزائر بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى إطلاق سراح الدبلوماسيين الأمريكيين الذين احتجزوا في
طهران
لأكثر من عام بعد
الثورة
الإيرانية عام 1979.
وتنص هذه الاتفاقيات على مبدأ عدم تدخل الدول في
الشؤون الداخلية
بعضها لبعض.
وأضاف
ترامب
في البيان: "لهذا السبب، يجب أن تبقى حالة
الطوارئ الوطنية
المعلنة في 14
نوفمبر
1979، والإجراءات المتخذة آنذاك لمواجهتها، سارية المفعول بعد 14 نوفمبر 2025. أعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لمدة عام واحد".
يُذكر أنه في 14 نوفمبر 1979 أصدر الرئيس الأمريكي الـ39
جيمي كارتر
الأمر التنفيذي رقم 12170 ردّا على احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران، ووجّه
وزارة الخزانة
إلى تجميد جميع الأصول الإيرانية الرسمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحسابات في
البنوك الأمريكية
وفروعها في الخارج، ما مثّل أولى العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد
إيران
.
وفي 7 أبريل 1980 قطع
كارتر
العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وفرض حظرا على تصدير جميع السلع من الولايات المتحدة إلى إيران بما فيها الغذاء والدواء، وتبع ذلك حظر على استيراد البضائع الإيرانية ومنع سفر الأمريكيين إلى إيران.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ترامب
إيران
البنوك الأمريكية
الولايات المتحدة
الشؤون الداخلية
الطوارئ الوطنية
السجل الفيدرالي
وزارة الخزانة
دونالد ترامب
جيمي كارتر
+A
-A
