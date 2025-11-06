إيران.. حديث حكومي يخص ارتفاع التضخم

واعتبر بزشكيان أن العوائق البيروقراطية تساهم في تغذية التضخم، قائلا خلال كلمة ألقاها في بغرب البلاد: "نحن الحكومة سبب التضخم".

وتابع: "قمنا بتضخيم الحكومة. تولى الجميع مناصب قيادية أو إدارية أو ما شابه"، مضيفا أن هناك جهودا جارية لخفض الإنفاق وكبح التضخم.



وأكد بزشكيان أن عجز يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، وحضّ المسؤولين على خفض الإنفاق غير الضروري لتخفيف الضغوط المالية عن كاهل المواطنين.



يذكر أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 49% في أيلول، وفق مركز الإحصاء الرسمي في .