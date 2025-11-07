وقال في تصريح من : سوف نلتقي (أنا والشرع) وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع . إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير".وكشف أنه "تم رفع العقوبات بناء على طلب ، وطلب في الواقع، وطلب عدد من الدول المختلفة. ورفعنا العقوبات لمنحهم فرصة، وبصراحة، طلبت أيضا رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن "إيران تواجه عقوبات أمريكية شديدة، وهذا يجعل من الصعب جدا عليها أن تقوم بما ترغب في القيام به، وأنا منفتح على الاستماع إلى ذلك، وسنرى ما سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على هذا الاحتمال".وأضاف: "لكننا بالفعل رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة حقيقية، وأعتقد حتى الآن أنه يقوم بعمل جيد جدا حتى الآن".