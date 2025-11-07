شركة طيران تعلن إفلاسها

وعينت محكمة باكيركوي التجارية الثانية إدارة إفلاس للإشراف على عملية التصفية القانونية للشركة التي تأسست عام 1992، حيث ستتولى إدارة الأصول المتبقية وتصفية الديون.ويشمل قرار المحكمة إجراءات تشمل وضع إشعار إفلاس على جميع العقارات المملوكة للشركة، والإبلاغ المفصل عن الرهونات وعمليات الحجز، وفحص جميع العمليات المالية والعقارية التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.وواجهت الشركة مشاكل مالية متعددة، حيث بدأت في تأخير دفع الرواتب منذ عام 2020، وكشف تقرير في 14 تشرين الاول 2024 عن عدم سداد مستحقات 1800 موظف، بما في ذلك رواتبهم وتعويضات إنهاء الخدمة، وقد قدم الموظفون شكاوى عبر منصة CİMER لسنوات دون تحقيق نتائج.ووفقا لتقارير إعلامية، قامت إدارة الشركة بإطالة أمد مفاوضاتها مع الموظفين تحت ذريعة البحث عن شريك جديد، قبل أن تقوم بفصل جميع العاملين في 10 نيسان 2023، وصنفت هذه الإجراءات على أنها إنهاء قسري للخدمة.