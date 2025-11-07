أول تعليق من الشرع على قرار رفع العقوبات

وقال إن هذه هي "المرة الأولى منذ فترة طويلة يجمع فيها على شيء، والحمد لله أنه كان شيئاً متعلقاً بسوريا".وأضاف أن القرار يمثل خطوة إيجابية، موضحا أنه "من غير المعقول أن يكون رئيس دولة مصنفا، ولديه علاقات مع كل هذه الدول المعنية".ورأى الرئيس السوري أن بلاده "نجحت في تحقيق توافق دولي بين دول من الصعب أن تتفق على أي أمر، وهذا مؤشر إيجابي قد يكون بداية لحل كثير من القضايا العالقة في العالم". وأكد أن بدأت تستعيد دورها الإقليمي والعالمي، واعتبر أن ذلك يصب في مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن سوريا تاريخياً كانت تمثل وزنا مهماً في المنطقة، وأن الوضع الطبيعي هو أن تكون لها علاقات متوازنة وجيدة مع جميع دول العالم.وأشار الشرع إلى أن "العديد من الدول ساهمت في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة تموضعها الإقليمي والدولي"، موضحاً أن كانت في مقدمة هذه الدول، إلى جانب وقطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الدور المهم الذي لعبه في هذا المسار.كما لفت إلى مساهمة عدد من في هذا القرار، بينها وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، مشيراً إلى أن كانت "سباقة في رفع العقوبات عن سوريا". وأكد أن بقيادة الرئيس ترمب كان لها دور بارز في ذلك، بينما شاركت والصين بـ"دعم إيجابي" في هذا الاتجاه.وعن مسار العلاقات مع ، قال الشرع إن منهجه يقوم على "البدء بالفعل أولاً"، مضيفاً أن النظام السابق "لم يكن يتحرك بجدية في هذا الملف". وأوضح أن هناك "علاقات استراتيجية كثيرة تربط بين سوريا والولايات المتحدة، فموقع سوريا الجغرافي الحساس يمنحها أهمية إقليمية ودولية، ومن مصلحة العديد من الدول أن تكون لها علاقات استراتيجية مع دمشق، كما أن من مصلحة سوريا أن تقيم علاقات مماثلة مع الآخرين".وأكد أن مسار العلاقات مع الولايات المتحدة "يحتاج إلى دراسة دقيقة وتفاصيل كثيرة من النقاش"، معرباً عن أمله في أن تتاح له الفرصة لبحث مستقبل هذه العلاقات خلال زيارته المرتقبة إلى يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر.