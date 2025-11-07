انفجار داخل مسجد في جاكرتا والحصيلة 54 إصابة

ونقلت رويترز عن الشرطة الإندونيسية قولها ان "54 شخصا أصيبوا في انفجار بمسجد بالعاصمة ".وأضافت ان "الانفجار حصل أثناء أداء صلاة الجمعة"، مشيرة الى ان "طبيعة الانفجار لم تعرف حتى الان".