السفارة الأميركية في بيروت توجه تحذيرا لحزب الله

وشددت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في إكس اليوم الجمعة، مرفقاً بقرار حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن "أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع"، وفق تعبيرها.عقوبات جديدةوأعلنت أمس الخميس فرض عقوبات على عدة أفراد لبنانيين اتهمتهم بتسهيل نقل أموال من إلى عبر مكاتب صيرفة، مضيفة أن هذا "الإجراء يهدف إلى دعم نزع سلاح الحزب".كما اعتبرت أن حزب الله يستخدم هذه الأموال لدعم مقاتليه وإعادة بناء بنيته التحتية، ومقاومة جهود الحكومة لتأكيد سيطرتها السيادية على كامل أراضي البلاد.وجاء تعليق السفارة، فيما أعلن حزب الله أمس رفضه تفاوض الحكومة اللبنانية مباشرة مع ، واصفاً الأمر بالخطيئة.واعتبر الحزب في رسالة مفتوحة وجهها الى رئيس الجمهورية عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس وإلى الشعب اللبناني، أن إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار.وقال إن " معني راهنا بوقف العدوان..، وليس معنيا على الإطلاق بالخضوع للابتزاز والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق".فيما قال مصدر مقرّب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن "الرسالة المفتوحة" أتت بعد زيارات أجراها موفدون أميركيون ومصريون إلى لبنان مؤخراَ، "للضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل بدء مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل"، معتبراً إياها "بمثابة رسالة لئلا يخضع أحد ولتكون الأمور واضحة".يذكر أن الموفد الأميركي توم براك كان حض لبنان السبت الماضي من على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.وفي الآونة الأخيرة، أبدى عون أكثر من مرة استعداد الحكومة للتفاوض مع إسرائيل من أجل حل "المشاكل العالقة" بين الطرفين. إلا أنه قال إن إسرائيل تقابل هذا الاستعداد بتكثيف هجماتها على الأراضي اللبنانية.في حين أوضح مصدر رسمي لبناني أمس الخميس أن الجانب الإسرائيلي "لم يرد سلباً أم إيجاباً على اقتراح التفاوض".ولا يقيم لبنان علاقات مع إسرائيل، ويقتصر اللقاء بين الطرفين على اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي تضم إلى والولايات المتحدة وقوة العاملة في (يونيفيل)، ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني.وتعقد اللجنة اجتماعات دورية في مقر اليونيفيل، من دون أن يتواصل الطرفان مباشرة.