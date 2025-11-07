اعداد السوريين في المانيا بعد سقوط الأسد

وسجلت مكاتب التسجيل المختصة من يناير حتى سبتمبر 2025 نحو 40 ألف حالة وصول لسوريين، مقابل 74 ألفا و600 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت أعداد السوريين العائدين إلى وطنهم بنسبة 35.3% حيث تم تسجيل نحو 21 ألفا و800 حالة مغادرة بين يناير وسبتمبر 2025، مقابل 16 ألفا و100 حالة في الفترة نفسها من العام السابق.وأوضح المكتب أن هذه الأرقام لا تعكس أسباب الهجرة أو العودة، ولا تشير إلى وضع الحماية أو للأفراد المعنيين.وبلغ الفارق العددي بين الوافدين والمغادرين بوجه عام خلال الفترة المذكورة 18 ألفا و100 شخص، مقارنة بـ58 ألفا و500 العام الماضي.كما انخفض عدد طلبات اللجوء بنسبة تقارب 67%، إذ بلغ عددها حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 19 ألفا و200 طلب، مقابل 58 ألفا و400 طلب في نفس الفترة من عام 2024.ومع ذلك، ظل السوريون أكبر مجموعة بين طالبي اللجوء في بنسبة 21.9%.وتظهر بيانات حتى نهاية تموز الماضي صورة مشابهة، حيث قدم 26 ألفا و200 سوري طلب لجوء في الاتحاد، بانخفاض قدره 69%.واحتلت المرتبة الثالثة بين دول منشأ طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7%، بعد فنزويلا (14%) وأفغانستان (9%). وقد تم تقديم 61% من هذه الطلبات في ألمانيا.