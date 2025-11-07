الرئيس الفرنسي يدعو الشرع للانضمام إلى تحالف محاربة "داعش"

وأفاد في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، عقب لقائه بالشرع على هامش أعمال الذي يعقد في مدينة بيليم البرازيلية، أن "مدعوة لأن تكون شريكا كاملا وفعالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".فيما أعرب الرئيس الفرنسي عن ترحيبه بقرار القاضي بشطب اسم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب عن قوائم العقوبات الأممية، مشددا على أن التعاون الأمني بين ودمشق "يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين".وأشار الرئيس الفرنسي إلى الهجمات التي استهدفت العاصمة باريس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، موضحاً أنه "لم ينس أحد أن الهجمات التي نُفذت في باريس جرى التخطيط لها في سوريا، وبالتالي فهذه أيضا مسألة أمنية للفرنسيين".وكان قد اعتمد، أمس الخميس، قرارا قدمت مسودته ، يقضي بشطب اسم الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين. وحصل القرار "على تأييد 14 عضوا، مع امتناع العضو الدائم الذي يملك حق النقض عن التصويت".