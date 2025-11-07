إصابة 54 مصلياً إثر انفجار مجهول بإندونيسيا

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن "الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في أحد مساجد منطقة (كيلابا جادينغ) شمالي العاصمة ، حيث تعرض عدد كبير من المصلين إلى إصابات بالغة وحروق".وأوضحت أن فرق الدفاع المدني نقلت ما لا يقل عن 54 شخصاً إلى مستشفى قريب.ولم تتم معرفة أسباب الانفجار حتى الآن في حين ما تزال التحقيقات مستمرة، غير أن الصور الأولية تُظهر أضراراً محدودة في موقع الحادث.