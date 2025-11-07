إلغاء 12 ألف رحلة جوية في أمريكا

وأوضحت الخطوط، أنه "تم تأجيل الرحلات في ستة مطارات اليوم بسبب نقص في طواقم مراقبة الحركة الجوية".وأضافت أن "هذا الإجراء أدى إلى إلغاء 12 ألف رحلة جوية اليوم بناءً على التخفيضات التي أقرتها الإدارة".