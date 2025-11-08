غضب بسبب ما فعلته نجمة إباحية في حدث مدرسي (فيديو)

وأبانت لقطات مصورة من الحدث الذي أقيم في ريو دي جانيرو بالبرازيل (44 عاما) وهي تتمايل بملابس وردية قصيرة جدا، بينما يهتف الحشد ويصوّرون المشهد المثير على هواتفهم.وبعد لحظات، اندفعت امرأة نحوها وسحبت تنورتها للأسفل، ويبدو أنها أدركت أن المؤدية لم تكن ترتدي شيئا تحتها.وانتشر المقطع بشكل كبير منذ ذلك الحين، مما أثار غضبا في جميع أنحاء ، حيث وصف الآباء الغاضبون المشهد بأنه "مهين" و"مؤسف".وطالب الكثيرون بمعرفة كيف سُمح بمثل هذا الفعل في حدث مجتمعي يحضره قاصرون وعائلات.ووقع الحادث الغريب في بداية تشرين الثاني في مدرسة إمبيريو دا تيجوكا للسامبا (Império da Tijuca)، وهي واحدة من أقدم مجموعات الكرنفال في ريو.وتُوجت سانشيز للتو بلقب ملكة قسم الطبول بالمدرسة لكرنفال 2026، ويُزعم أن ، كارفاليو، دعاها في اللحظة الأخيرة.وقالت إنها جاءت مباشرة من المنزل دون أن تدرك أن الحدث ستحضره عائلات وأطفال.وفي حديثها بعد اندلاع الجدل، حاولت ممثلة الأفلام الإباحية التقليل من شأن .وأصرت قائلة: "اللحظة المصورة في الفيديو لم تكن خلال تقديمي بصفتي – لقد كانت في حدث لاحق، وهو حفلة لموسيقى الفانك".وتابعت ضاحكة: "لم يعد الأمر حدثا كرنفاليا، والجميع رحب بي بحرارة. لكن وسائل الإعلام تثير الجدل، قائلة إنني رقصت بدون ملابس داخلية. إنهم يشوهون تلك الصورة".وقالت، مشيرة إلى كارفاليو: "دعوتي لأكون ملكة قسم الطبول لإمبيريو دا تيجوكا كانت مفاجأة – لم أكن أعلم. ذهبت إلى حفل عيد ميلاد صديقي، ولم يكن حدث تتويج.. في تلك الحفلة، فاجأني بدعوتي لتولي الدور. استمتعت حقا به – وتم استقبالي بشكل جيد جدا".واعترفت بأن خللاً في ملابسها لم يكن مخططا له: "أنا لا أخرج عادة بدون ملابس داخلية. وصلت من ساو ولم أكن ذاهبة إلى حفلة عيد ميلاد صديقي [بشكل رسمي]. أنا أقدم عروض تعرٍّ وكنت قد قدمت عرضين في ذلك اليوم".وأضافت: "عندما أرتدي تنورة، أرتدي بيكيني سيليكون، لكنه كان متسخا. أنا لا أرتدي عادة ملابس داخلية (عادية)".وعلى الرغم من تفسيرها، انتقد السكان المحليون الغاضبون وعشاق السامبا الأداء ووصفوه بأنه "يتجاوز عدم اللياقة".وأصدر كارفاليو، رئيس المدرسة، اعتذارا عاما منذ ذلك الحين، معترفا بأن الوضع "خرج عن السيطرة" قرب نهاية الحدث.كما أصدرت مدرسة السامبا بيانا مؤخرا قالت فيه: "نعتذر للمجتمع وأعضائنا وفناني السامبا وأصدقاء المدرسة عن أي إزعاج حدث.. نمضي قدما بتواضع واحترام وشفافية – ومستعدون للتعلم والنمو معا مع كل من يحبون إمبراطوريتنا [إمبيريو]".ولقد لُقب الحادث بالفعل بـ أول فضيحة لكرنفال 2026، قبل أشهر من بدء المهرجان رسميا.إلا أن إليسا تصر على أنها تعلمت من ردود الفعل الغاضبة. وقالت: "سأكون أكثر حرصا بشأن ارتداء الملابس الداخلية – لن أفعل ذلك بعد الآن.. كان القصد من رد الفعل هذا هو جعلي أكثر وعيا، حتى لا يسيء الناس تفسيره".وعلى الرغم من الضجة، تظل النجمة البالغة من العمر 44 عامًا متمسكة بلقب الكرنفال الجديد: "تجربتي الشخصية على المسرح لا تمنعني من أن أكون شخصا جيدا ومحترفة وشخصًا يحب ما يفعله."وتستمر اللقطات المنتشرة في التداول عبر الإنترنت – وبينما يدافع البعض عن النجمة، يقول آخرون إن مدرسة السامبا كان يجب أن تكون أكثر حكمة.