معركة الرئاسة تُسرب اسم المرشح الأوفر حظا لخلافة ترامب

واعتبرت تلك التصريحات السرية مثالًا واضحاً على استعداد بعض الجمهوريين للخوض في معركة خلافة ما بعد ، بعد أقل من عام من توليه رئاسة .وقال شخص مقرب من روبيو، "كان ماركو واضحاً تماماً في ذلك"، مشيراً إلى أن روبيو عبّر عن هذا الرأي سراً وعلناً، وفق ما ذكرته مجلة "بوليتيكو"، حيث أكد أن نائب الرئيس جي دي فانس هو المرشح الأقرب لخلافة ترامب، وأنه يدعم هذا الترشيح بشكل شخصي.وأضاف الشخص المقرب من روبيو، الذي رفض الكشف عن هويته: "سيبذل كل ما في وسعه لدعم نائب الرئيس في هذا المسعى".وفي السابق ذكر ترامب مراراً وتكراراً أن فانس وروبيو هما المرشحان الأوفر حظاً لخلافته، حتى أنه اقترح الأسبوع الماضي أن يترشحا على نفس القائمة.