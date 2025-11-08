ونفى المسؤول الأمني السابق محمد علي، وجود إبادة جماعية للمسيحيين في نيجيريا كما يروج الذي هدد بانه اذا لم تتدخل الحكومة النيجيرية لحمايتهم، فانه سيجري تدخلا عسكريا في نيجيريا.وقال المسؤول الأمني السابق إن "النيجيريين يعيشون معًا في سلام على الرغم من اختلافاتهم الدينية"، مضيفا انه "يجب أن يدرك ترامب أننا لا نعاني من الإقليمية أو القبلية، ونحن لا نضطهد المسيحيين، فنحن جميعًا نعيش معًا كما هو الحال مع المسيحيين والأديان الأخرى".وأضاف: "السيد ، كن على علم بأن نيجيريا ليست ، ونيجيريا ليست ، إذا حاولت دخول نيجيريا بقواتك المسلحة، فإن بعوضنا ينتظر جنودك ليلدغهم ويصيبهم بحمى الملاريا وسيموتون على الفور".