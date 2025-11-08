تركيا تشرع بإعداد قانون لعودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى ديارهم

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في الشرق الأوسط ومصدر في حزب سياسي كوردي داخل ، أن مشروع القانون سيضمن الحماية للعائدين، دون أن يشمل عفواً عاماً عن الجرائم التي ارتكبها المقاتلون السابقون، مع احتمال إرسال بعض القيادات إلى دول ثالثة ضمن خطة أوسع للتسوية.وتُعدّ إعادة مقاتلي حزب وعائلاتهم من قواعدهم في جبال قنديل إلى تركيا، واحدة من آخر العقبات أمام عملية السلام التي انطلقت قبل نحو عام، بهدف وضع حد لصراعٍ تسبب بمقتل قرابة 50 ألف شخص.وأشار المسؤول في الشرق الأوسط، الذي تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن التشريع المنتظر الذي سيسمح بعودة المقاتلين والمدنيين على دفعات منفصلة، قد يُعرض على البرلمان التركي خلال الشهر الجاري.وكان الكردستاني قد تخلى رسمياً عن كفاحه المسلح ضد في أيار/مايو ليضع بذلك حداً لأربعة عقود من نزاع بقرابة 50 ألف شخص من الجانبين.وأعلن الحزب الشهر الماضي سحب آخر مقاتليه من تركيا إلى جبال قنديل بإقليم كوردستان، ليكمل بذلك المرحلة الأولى من عملية السلام التي بدأت قبل عام.ودعا حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، ثالث أكبر أحزاب البرلمان، إلى بدء المرحلة الثانية "وهي الخطوات القانونية والسياسية".