الإغلاق الحكومي يهدد بتعطيل 20 ألف رحلة جوية في أمريكا

أصدرت تعليمات لشركات الطيران بتخفيض 4% من رحلاتها يوم الجمعة في 40 مطاراً رئيسياً بسبب الإغلاق الحكومي، وسترتفع هذه التخفيضات إلى 10% بحلول 14 .على صعيد آخر، غياب مراقبي الحركة الجوية امس الجمعة الفيدرالية على تأخير مئات الرحلات الجوية في 10 مطارات، بما في ذلك أتلانتا وسان فرانسيسكو وهيوستن وفينيكس وواشنطن العاصمة ونيوارك.في مطار ريغان الوطني، بلغ متوسط التأخير أربع ساعات، بينما تم إلغاء 17% من الرحلات وتأخير ما يقرب من 40% منها، خلال الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 38 يوماً أُجبر 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف فاحص أمني على العمل دون أجر، ما أدى إلى زيادة حالات التغيب، وأُبلغ العديد من مراقبي الحركة الجوية يوم الخميس أنهم لن يتلقوا أجورهم لفترة دفع ثانية الأسبوع المقبل.