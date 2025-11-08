وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي

وذكر كولد سبرينغ هاربور الذي كان يعمل معه، أنه توفي الخميس.يعود لجيمس واتسون وزميله فرانسيس كريك الفضل في اكتشاف بنية الحمض النووي، وهو اكتشاف لا يخلو صفّ علوم أحياء في العالم من ذكره. قد طُبعت في ذاكرة التلاميذ في أصقاع الأرض صورة الكرات ذات الألوان الأربعة التي تلتفّ بشكل حلزوني مزدوج لتشكل الحمض النووي.ولد واتسون في شيكاغو في السادس من نيسان/أبريل عام 1928، ودرس علوم الأحياء.وفيما كان العلماء يعرفون بوجود الحمض النووي ودوره في نقل المعلومات الوراثية، كانوا يجهلون شكله.وفي نيسان/أبريل 1953، نجح واتسون وزميله البريطاني فرانسيس كريك في وصف شكل الحمض النووي، في مقال من صفحة واحدة نُشر في مجلة "نيتشر" العلمية.وأتاح ذلك فهم كيفية انتقال المعلومات الوراثية الموجودة في كل خلية.وكتب كريك، الذي توفي عام 2004، في رسالة إلى ابنه "نظنّ أن الحمض النووي هو شيفرة. بمعنى آخر، نظن أننا اكتشفنا آلية نقل البيانات الأصلية التي تجعل الحياة تنبثق من الحياة".في العام 1962، حاز جيمس واتسون وفرانسيس كريك مع عالم الأحياء النيوزيلندي موريس ويلكينز نوبل للطب.