إحصائية بعدد القاصرين الذين يعتمدون على المساعدات الاجتماعية في ألمانيا

ووفقا للتقرير "ينشأ حوالي ربع القاصرين في أسر تعتمد كلياً أو جزئياً على الإعانات... يندرج ما مجموعه 3.42 مليون طفل ومراهق ضمن فئات مختلفة من المتلقين للمساعدات الاجتماعية. ووفقاً لأحدث إحصاء سكاني بين التعدادين أجراه للإحصاء، بلغ عدد القاصرين في البلاد 13.98 مليون قاصر بنهاية عام 2024. وبالتالي، حصل 24.5٪ منهم على إعانات مالية"،كما تشير صحيفة فيلت، أنه اعتباراً من يونيو 2025، من بين 1.8 مليون قاصر يحصلون على إعانات مدنية و854 ألفاً ليسوا مواطنين ألمان.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة " " نقلاً عن إحصاءات من الوكالة الاتحادية الألمانية للتوظيف، أن نفقات إعانات البطالة في في النصف الأول من عام 2025 زادت بمقدار 240 مليون يورو مقارنة بالنصف السابق، لتصل إلى 23.55 مليار يورو.يُشار إلى أن خطط الحكومة الحالية لإصلاح نظام إعانات البطالة "مدخرات البرغر"، وفقًا لحسابات الصحيفة، تتوقع توفير ما يقارب 86 مليون يورو فقط في العام المقبل.في وقت سابق، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف الحاكم بشأن تشديد قواعد متلقي المساعدة الاجتماعية الأساسية في ألمانيا، وسحب جميع استحقاقات المتهربين من العمل. وأوضح ميرز أنه عند دفع الإعانة الاجتماعية الأساسية (المعروفة حاليًا باسم إعانة البطالة، أو مدخرات البرغر)، ستأخذ الدولة في الاعتبار في الأول رغبة المتلقي في العودة إلى العمل. وتنص القواعد الجديدة على أنه في حال تغيب المتلقي عن مواعيده في مركز العمل أو رفضه العمل، فسيتم تخفيض استحقاقاته بشكل كبير، حتى يصل الأمر إلى حد التوقف عن العمل.في ألمانيا، يحق للأفراد الأصحاء ذوي الدخل المحدود أو المعدوم الحصول على الإعانة الاجتماعية الأساسية. ويصل المبلغ الشهري للإعانة للفرد إلى 563يورو.