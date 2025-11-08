"الحوثيون" يعلنون تفكيك خلية تجسس أمريكية – إسرائيلية – سعودية

وذكر بيان للوزارة، ان "العملية الأمنية تمكّنت من كشف شبكة تجسس تعمل لصالح "تحالف استخباراتي" وتضمّ "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)" و"جهاز الإسرائيلي"، و"المخابرات "، ومقره داخل الأراضي .وأوضح البيان أن القبض على أفراد الشبكة جاء بعد "عمليات رصد ومتابعة دقيقة استمرت عدة أشهر"، شملت التنصت الإلكتروني، والتمويه، وجمع الأدلة على الاتصالات المشبوهة. ووصف ما تم إنجازه بأنه "إنجاز أمني كبير يُعد نجاحاً جديداً في مواجهة التدخلات الخارجية".