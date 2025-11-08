الصحة العالمية تدعو لفتح رفح وتؤكد: نقلنا 4000 مريض فلسطيني لمعالجتهم بمصر

وقالت ، إنه "نقلنا نحو 4000 مريض عبر رفح لتلقي العلاج في وخارجها فيما لايزال 16500 مريض قيد الانتظار"، مشيرة الى ان "هناك إمدادات طبية جاهزة على الحدود عند معبر رفح".ودعت الصحة، إلى "إعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر المؤدية إلى بشكل عاجل ومستدام، وايضاً إلى تدفق المساعدات دون عوائق عبر جميع المعابر إلى قطاع غزة".