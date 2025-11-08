إسرائيل تعلن استهداف عنصراً في حزب الله جنوب لبنان

وجاء في البيان: "في وقت سابق من اليوم السبت، قصف الجيش الإسرائيلي عنصراً من في منطقة برعشيت بجنوب وقتله".وأضاف البيان: "كان العنصر متورطا في محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية لحزب الله في المنطقة، وشكلت أفعاله انتهاكا للتفاهمات بين ولبنان".وتابع: "سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لإزالة التهديدات التي يتعرض لها مواطنو إسرائيل".ومع تصاعد الغارات والتهديدات تتزايد المخاوف من انهيار الهدنة الهشة وعودة المواجهات على الحدود الإسرائيلية، في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع ووضع حد لدائرة العنف التي تعصف بالمنطقة منذ أكثر من عامين.