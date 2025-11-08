الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
كربلاء.. تعطيل دوام المدارس ليومي الأحد والاثنين
المزيد
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546390-638982187325486269.webp
تقارير حقوقية تكشف عن "سجن سري" فيه عشرات الفلسطينيين
دوليات
2025-11-08 | 12:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
70 شوهد
كشفت تقارير حقوقية أن
إسرائيل
تحتجز عشرات الفلسطينيين من قطاع
غزة
في سجن سري تحت الأرض يعرف باسم "راكيفيت"، حيث يعيش المعتقلون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، محرومين من
ضوء الشمس
، والطعام الكافي، وأي تواصل مع ذويهم.
ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن
اللجنة العامة
لمناهضة التعذيب في
إسرائيل
أكدت أن بين المحتجزين في مجمع "راكيفيت"، بينهم ممرض اعتقل أثناء عمله وشاب كان يبيع الطعام في الشوارع، وكلاهما لم توجه إليهما تهم رسمية.
وأوضحت المنظمة أن الرجلين نقلا إلى السجن في يناير، وتحدثا عن تعرضهما للضرب والعنف الجسدي، في ظروف قالت إنها "تتوافق مع أنماط تعذيب موثقة في مراكز احتجاز إسرائيلية أخرى".
وأنشئ سجن "راكيفيت" في أوائل الثمانينيات لاحتجاز مجرمين خطرين، لكنه أغلق سنة 1985 بسبب "الظروف غير الإنسانية"، وفقا لما ذكره مسؤولون سابقون في
مصلحة السجون الإسرائيلية
.
وأعيد فتح السجن بأمر من وزير
الأمن القومي
اليميني المتطرف إيتمار
بن غفير
بعد هجمات الـ7 من أكتوبر 2023.
وبحسب بيانات حصلت عليها اللجنة الحقوقية، يحتجز السجن اليوم نحو 100 معتقل، رغم أنه صمم في الأصل لاستيعاب 15 شخصا فقط.
وتقع جميع الزنازين وغرف الاجتماعات وساحة التمارين تحت الأرض بالكامل.
وقالت لجنة مناهضة التعذيب إن المعتقلين في ركيفت يحتجزون في زنازين ضيقة بلا نوافذ ولا تهوية، ويتعرضون لاعتداءات جسدية من قبل الحراس، ويحرمون من العلاج الطبي الكافي.
وأوضحت أن بعض السجناء اشتكوا من نقص الطعام ومنع النوم، وأن فرشهم تسحب صباحا وتعاد فقط ليلا.
وأشارت المديرة التنفيذية للجنة، تال شتاينر، إلى أن احتجاز أشخاص في أماكن لا يدخلها ضوء النهار لفترات طويلة له "آثار نفسية وجسدية خطيرة"، منها اضطرابات النوم ونقص فيتامين (د).
وأضافت: "من الصعب أن يبقى الإنسان سليما في مثل هذه الظروف القاسية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
غزة
سجن إسرائيلي
مصلحة السجون الإسرائيلية
اللجنة العامة
الأمن القومي
ضوء الشمس
إسرائيل
بن غفير
التنف
تامي
+A
-A
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
