تقارير حقوقية تكشف عن "سجن سري" فيه عشرات الفلسطينيين

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن لمناهضة التعذيب في أكدت أن بين المحتجزين في مجمع "راكيفيت"، بينهم ممرض اعتقل أثناء عمله وشاب كان يبيع الطعام في الشوارع، وكلاهما لم توجه إليهما تهم رسمية.وأوضحت المنظمة أن الرجلين نقلا إلى السجن في يناير، وتحدثا عن تعرضهما للضرب والعنف الجسدي، في ظروف قالت إنها "تتوافق مع أنماط تعذيب موثقة في مراكز احتجاز إسرائيلية أخرى".وأنشئ سجن "راكيفيت" في أوائل الثمانينيات لاحتجاز مجرمين خطرين، لكنه أغلق سنة 1985 بسبب "الظروف غير الإنسانية"، وفقا لما ذكره مسؤولون سابقون في .وأعيد فتح السجن بأمر من وزير اليميني المتطرف إيتمار بعد هجمات الـ7 من أكتوبر 2023.وبحسب بيانات حصلت عليها اللجنة الحقوقية، يحتجز السجن اليوم نحو 100 معتقل، رغم أنه صمم في الأصل لاستيعاب 15 شخصا فقط.وتقع جميع الزنازين وغرف الاجتماعات وساحة التمارين تحت الأرض بالكامل.وقالت لجنة مناهضة التعذيب إن المعتقلين في ركيفت يحتجزون في زنازين ضيقة بلا نوافذ ولا تهوية، ويتعرضون لاعتداءات جسدية من قبل الحراس، ويحرمون من العلاج الطبي الكافي.وأوضحت أن بعض السجناء اشتكوا من نقص الطعام ومنع النوم، وأن فرشهم تسحب صباحا وتعاد فقط ليلا.وأشارت المديرة التنفيذية للجنة، تال شتاينر، إلى أن احتجاز أشخاص في أماكن لا يدخلها ضوء النهار لفترات طويلة له "آثار نفسية وجسدية خطيرة"، منها اضطرابات النوم ونقص فيتامين (د).وأضافت: "من الصعب أن يبقى الإنسان سليما في مثل هذه الظروف القاسية".