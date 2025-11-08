خطر الإغلاق الحكومي بأمريكا يصل إلى "الحيوانات الأليفة".. بلا طعام

تشهد المنظمات غير الربحية في نقصا حادا في تبرعات طعام الحيوانات الأليفة، وتخشى من اضطرار أصحاب الحيوانات المتعثرين ماليا إلى التخلي عن كلابهم وقططهم، بسبب تأخر صرف إعانات برنامج المساعدة التكميلية الغذائية (SNAP) بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ.ويشير العاملون في هذه المنظمات إلى أن العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة يعتمدون عادةً على إعانات SNAP لشراء طعام بشري يستخدم أحيانا لتغذية حيواناتهم، أو لتحرير جزء من دخلهم المحدود لشراء طعام خاص بالحيوانات. وتفاقمت الأزمة مع تأخر صرف هذه الإعانات، ما دفع بعض الملاجئ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل تحويل أموال مخصصة للرعاية البيطرية لشراء طعام الحيوانات.في ولاية لويزيانا، تفكر جمعية "Companion Animal Alliance" في في تحويل جزء من ميزانيتها البيطرية لشراء طعام الحيوانات، خاصة بعد فقدان أحد كبار المتبرعين ما أدى إلى وقف برنامج توزيع الطعام الذي كان يدعم نحو 200 أسرة شهريا. وتشير بولا شو، مديرة قسم الرعاية في الملجأ، إلى أن العديد من أصحاب الحيوانات يطعمونها من طعامهم الشخصي، لدرجة أن الملجأ بدأ في توجيههم حول الأطعمة البشرية الآمنة للإضافة إلى طعام الحيوانات لتوفير الكمية.وفي إلينوي، تعمل منظمة "Care for Pets" في على ربط المستفيدين من SNAP بمتطوعين يرافقونهم في التسوق لشراء الطعام البشري والحيواني معا. وتروي سارة لونغويتز، البالغة من العمر 46 عاما وتعمل في محل قطع غيار سيارات، أنها كانت على وشك التخلي عن قطتها "بامبي" وكلبيها "سبايك" و"كلوي" بسبب عدم قدرتها على تغطية نفقات المعيشة، لكن المنظمة وفرت لها بطاقة هدايا تسوق سمحت لها بإطعام أسرتها وحيواناتها.ويأتي هذا في ظل قرار يوم الجمعة بتأييد طلب الطارئ بتأجيل تنفيذ أمر قضائي يُلزم بتمويل كامل لإعانات SNAP، رغم أن بعض الولايات تلقت أموالها بالفعل، ما زاد من حالة عدم اليقين وضغط على الملاجئ والمنظمات.من جهتها، تشير كيرستن بيك، المتحدثة باسم منظمة "Humane World for Animals" (التي كانت تعرف سابقا باسم في الولايات المتحدة)، إلى أن أكثر من 20 مليون حيوان أليف يعيشون في أُسر تعاني من الفقر، وأن الضغوط الاقتصادية تعد من الأسباب الرئيسية لتسليم الحيوانات للملاجئ. وتشير إلى أنه "رغم أن من المبكر تحديد ما إذا كان هناك ارتفاع فعلي في حالات التسليم، فإن المخاوف قائمة، خاصة مع توقف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الموقوفين عن العمل".وفي ولاية ، سجّل ملجأ "New Leash on Life" ارتفاعا ملحوظا في أعداد الأسر التي تطلب مساعدة من "بنك طعام الحيوانات"، حيث ارتفع العدد من 75-100 أسرة شهريا إلى 125 أسرة في أكتوبر وحده. وتقول أنجيلا تشابمان، المديرة التنفيذية للمؤسسة: "نحن نفضل مساعدتهم في إطعام حيواناتهم على أن يضطروا لتسليمها".وفي ، وزعت منظمة "Zeus’ Rescues" كمية من طعام الحيوانات تضاعف عن المعتاد في أكتوبر، وفقا لمؤسستها ميشيل شيرامي، التي وصفت الوضع بأنه "الأكثر إيلاما" خلال 20 عاما من عملها، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص بدأوا في ترك حيواناتهم أمام بوابة الملجأ من شدة اليأس.ومن بين هؤلاء، كاتي ساري، التي تعاني من مشاكل صحية تمنعها من العمل، وتنتظر الموافقة على إعانات SNAP. وتقول وهي تحمل كيس طعام لكلابها: "هم أهم مني، وهم أطفالي، وأريد أن أضمن أنهم سيأكلون أولا".ويؤكد العاملون في بنوك الطعام أنهم يدركون هذه الظاهرة جيدا، إذ يقدّم الكثيرون طعامهم للحيوانات قبل أنفسهم، خاصةً لأن بعض هذه الحيوانات تُعدّ دعماً عاطفياً ضرورياً. وتقول كيم باكمان من "Feeding ": "نعرف أن الحيوانات قد تكون مصدر الراحة الوحيد لصاحبها في أوقات الشدة".وفي حالة سارة لونغويتز، تقول إن كلبها "البولدوغ الأمريكي" ساعدها على تجاوز تجربة العنف المنزلي، إذ جعلها تشعر بالأمان، بينما ساعدها "التشيواوا" على الخروج من عزلتها بسبب احتياجها اليومي للمشي، ما ساعد في النهاية على عودتها إلى سوق العمل. لكنها اليوم تكافح من أجل البقاء، حتى إنها اضطرت لقبول كعك دونات من بنك طعام للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها. وتختتم قائلة: "أنا أُعاني فعلا".