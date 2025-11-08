Alsumaria Tv
خطر الإغلاق الحكومي بأمريكا يصل إلى "الحيوانات الأليفة".. بلا طعام

دوليات

2025-11-08 | 12:27

دوليات

2025-11-08 | 12:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطر الإغلاق الحكومي بأمريكا يصل إلى &quot;الحيوانات الأليفة&quot;.. بلا طعام
المصدر:
وكالات
54 شوهد

وسط تأخر غير مسبوق في صرف إعانات الغذاء جراء الإغلاق الحكومي، مع تزايد مخاوف من اضطرار أصحاب الحيوانات الأليفة المتعثرين ماليا إلى التخلي عن حيواناتهم.

تشهد المنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة نقصا حادا في تبرعات طعام الحيوانات الأليفة، وتخشى من اضطرار أصحاب الحيوانات المتعثرين ماليا إلى التخلي عن كلابهم وقططهم، بسبب تأخر صرف إعانات برنامج المساعدة التكميلية الغذائية (SNAP) بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ.
ويشير العاملون في هذه المنظمات إلى أن العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة يعتمدون عادةً على إعانات SNAP لشراء طعام بشري يستخدم أحيانا لتغذية حيواناتهم، أو لتحرير جزء من دخلهم المحدود لشراء طعام خاص بالحيوانات. وتفاقمت الأزمة مع تأخر صرف هذه الإعانات، ما دفع بعض الملاجئ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل تحويل أموال مخصصة للرعاية البيطرية لشراء طعام الحيوانات.
في ولاية لويزيانا، تفكر جمعية "Companion Animal Alliance" في باتون روج في تحويل جزء من ميزانيتها البيطرية لشراء طعام الحيوانات، خاصة بعد فقدان أحد كبار المتبرعين ما أدى إلى وقف برنامج توزيع الطعام الذي كان يدعم نحو 200 أسرة شهريا. وتشير بولا شو، مديرة قسم الرعاية في الملجأ، إلى أن العديد من أصحاب الحيوانات يطعمونها من طعامهم الشخصي، لدرجة أن الملجأ بدأ في توجيههم حول الأطعمة البشرية الآمنة للإضافة إلى طعام الحيوانات لتوفير الكمية.
وفي إلينوي، تعمل منظمة "Care for Pets" في روكفورد على ربط المستفيدين من SNAP بمتطوعين يرافقونهم في التسوق لشراء الطعام البشري والحيواني معا. وتروي سارة لونغويتز، البالغة من العمر 46 عاما وتعمل في محل قطع غيار سيارات، أنها كانت على وشك التخلي عن قطتها "بامبي" وكلبيها "سبايك" و"كلوي" بسبب عدم قدرتها على تغطية نفقات المعيشة، لكن المنظمة وفرت لها بطاقة هدايا تسوق سمحت لها بإطعام أسرتها وحيواناتها.
ويأتي هذا في ظل قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بتأييد طلب إدارة ترامب الطارئ بتأجيل تنفيذ أمر قضائي يُلزم بتمويل كامل لإعانات SNAP، رغم أن بعض الولايات تلقت أموالها بالفعل، ما زاد من حالة عدم اليقين وضغط على الملاجئ والمنظمات.
من جهتها، تشير كيرستن بيك، المتحدثة باسم منظمة "Humane World for Animals" (التي كانت تعرف سابقا باسم جمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة)، إلى أن أكثر من 20 مليون حيوان أليف يعيشون في أُسر تعاني من الفقر، وأن الضغوط الاقتصادية تعد من الأسباب الرئيسية لتسليم الحيوانات للملاجئ. وتشير إلى أنه "رغم أن من المبكر تحديد ما إذا كان هناك ارتفاع فعلي في حالات التسليم، فإن المخاوف قائمة، خاصة مع توقف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الموقوفين عن العمل".
وفي ولاية تينيسي، سجّل ملجأ "New Leash on Life" ارتفاعا ملحوظا في أعداد الأسر التي تطلب مساعدة من "بنك طعام الحيوانات"، حيث ارتفع العدد من 75-100 أسرة شهريا إلى 125 أسرة في أكتوبر وحده. وتقول أنجيلا تشابمان، المديرة التنفيذية للمؤسسة: "نحن نفضل مساعدتهم في إطعام حيواناتهم على أن يضطروا لتسليمها".
وفي نيو أورلينز، وزعت منظمة "Zeus’ Rescues" كمية من طعام الحيوانات تضاعف عن المعتاد في أكتوبر، وفقا لمؤسستها ميشيل شيرامي، التي وصفت الوضع بأنه "الأكثر إيلاما" خلال 20 عاما من عملها، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص بدأوا في ترك حيواناتهم أمام بوابة الملجأ من شدة اليأس.
ومن بين هؤلاء، كاتي ساري، التي تعاني من مشاكل صحية تمنعها من العمل، وتنتظر الموافقة على إعانات SNAP. وتقول وهي تحمل كيس طعام لكلابها: "هم أهم مني، وهم أطفالي، وأريد أن أضمن أنهم سيأكلون أولا".
ويؤكد العاملون في بنوك الطعام أنهم يدركون هذه الظاهرة جيدا، إذ يقدّم الكثيرون طعامهم للحيوانات قبل أنفسهم، خاصةً لأن بعض هذه الحيوانات تُعدّ دعماً عاطفياً ضرورياً. وتقول كيم باكمان من "Feeding missouri": "نعرف أن الحيوانات قد تكون مصدر الراحة الوحيد لصاحبها في أوقات الشدة".
وفي حالة سارة لونغويتز، تقول إن كلبها "البولدوغ الأمريكي" ساعدها على تجاوز تجربة العنف المنزلي، إذ جعلها تشعر بالأمان، بينما ساعدها "التشيواوا" على الخروج من عزلتها بسبب احتياجها اليومي للمشي، ما ساعد في النهاية على عودتها إلى سوق العمل. لكنها اليوم تكافح من أجل البقاء، حتى إنها اضطرت لقبول كعك دونات من بنك طعام للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها. وتختتم قائلة: "أنا أُعاني فعلا".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
تقارير حقوقية تكشف عن "سجن سري" فيه عشرات الفلسطينيين
12:15 | 2025-11-08
ترامب يستعد لانتخابات الكونغرس الوسيطة عبر هذه الإجراءات
11:58 | 2025-11-08
إسرائيل تعلن استهداف عنصراً في حزب الله جنوب لبنان
11:19 | 2025-11-08
دون 15 عاماً.. دولة تحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي
10:37 | 2025-11-08
الصحة العالمية تدعو لفتح رفح وتؤكد: نقلنا 4000 مريض فلسطيني لمعالجتهم بمصر
10:02 | 2025-11-08
"الحوثيون" يعلنون تفكيك خلية تجسس أمريكية – إسرائيلية – سعودية
09:20 | 2025-11-08

