بلجيكيا تتهم روسيا بالوقوف وراء "الدرونات المجهولة"

وردا على انتقادات بعض مستخدمي لاتهام ، كتب الوزير على منصة "X": "روسيا هي المشتبه به المحتمل، لا شك أن لديها القدرة على تنظيم مثل هذه العمليات".وفي وقت سابق، ذكرت في ردا على التكهنات حول الطائرات المسيرة لقناة "VRT" أن روسيا مستعدة لحوار مهني دون إثارة انفعالات، وشددت السفارة على أن روسيا ليس لها أي علاقة بهذه المسألة.ومنذ 10 أكتوبر، تعلن السلطات البلجيكية بانتظام عن وجود طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق القواعد العسكرية والبنية التحتية الحيوية في البلاد.