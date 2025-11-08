واشنطن تخطط لشراء مستودعات لاحتجاز المهاجرين

وأفادت قناة "إن بي سي" نيوز بذلك نقلا عن مصادر في ووزارة الأمن الداخلي، بأن الأمر يتعلق بمستودعات مصممة لشركات مثل متاجر التجزئة عبر الإنترنت " ".وتبلغ مساحة هذه المرافق في المتوسط ضعف مساحة مراكز احتجاز المهاجرين الحالية، مما سيسمح للسلطات الأمريكية باعتقال واحتجاز عدد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين.وفي السادس من الجاري، أفادت قناة " " نقلا عن مصادر أن عددا قياسيا من المهاجرين -حوالي 66 ألفا- محتجزون في مرافق وحرس الحدود، وكان الرقم القياسي السابق قد سجل خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، حيث بلغ 56 ألفا.ووفقا لمتحدث من "آي سي إي" (الجمارك وحرس الحدود)، فإن مرافق الوكالة مصممة الآن لاستيعاب 70 ألف شخص.