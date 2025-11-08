تزايد تأخير الرحلات الجوية في أمريكا جراء الإغلاق الحكومي

وقالت ماكلافلين في تصريح نقلته قناة " نيوز"، اليوم السبت، إنه "كل يوم سيواجه الأمريكيون المزيد من التأخير والمشاكل المتعلقة بعدم حصول العاملين في إدارة سلامة النقل على رواتبهم".وسبق لإدارة الرئيس الأمريكي أن فرضت قيودا على النقل الجوي في عدد من المطارات الأمريكية اعتبارا من 7 الجاري.وحسب بيانات المواقع المتابعة للملاحة الجوية، فقد تم إلغاء 1025 رحلة جوية في وتأخير 7 آلاف رحلة أخرى يوم 7 نوفمبر، إضافة إلى إلغاء 879 رحلة وتأخير 2300 خلال النصف الأول من يوم السبت.يذكر أن الإغلاق الحكومي مستمر في الولايات المتحدة منذ 1 أكتوبر الماضي على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في بشأن القانون حول تمويل الحكومة، مما أسفر عن فصل أو تعليق عمل العديد من الموظفين الحكوميين، وقد أصبحت فترة الإغلاق الحالية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.