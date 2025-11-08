أربعة قتلى بحادث عنيف في ولاية فلوريدا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة آخرين جراء اصطدام سائق سباقات شوارع كان يفر من الشرطة بحانة للمثليين في .

ووفقا لشرطة مدينة ، فقد سيلاس سامبسون (22 عاما)، على ما يبدو، السيطرة على مركبته واصطدم بنادي برادليز، ودهس حوالي اثني عشر شخصا كانوا يجلسون في الفناء الخارجي.

وأُعلنت وفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث وتوفي الرابع متأثرا بجراحه في مستشفى محلي، فيما أصيب ما لا يقل عن 11 شخصا آخر في الحادث، وحالة أحدهم حرجة.

ويجري التحقيق في الحادث، تم احتجاز سيلاس في مكان الواقعة، وقال قائد شرطة تامبا، لي بيركاو، في بيان: "ما حدث هذا الصباح كان مأساة لا معنى لها، قلوبنا مع أحباء الضحايا وجميع المتضررين".

وأضاف: "القيادة المتهورة عرضت حياة الأبرياء للخطر، شرطة تامبا ودورية الطرق السريعة في فلوريدا ملتزمتان بتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم".