سوريا تعلن تنفيذ عمليات استباقية ضد خلايا "داعش"

وقال المتحدث باسم الوزارة، البابا، إن " تنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد ضد خلايا تنظيم ".وأضاف وفق قناة "الإخبارية" الحكومية، أن قوات الأمن السورية نفذت 61 مداهمة، وألقت القبض على 71 فردا، وصادرت متفجرات وأسلحة.وأوضح المتحدث أن "جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية تلقيا معلومات تفيد بوجود نية لدى التنظيم لتنفيذ عمليات جديدة، لذلك قامت القوى والأجهزة الأمنية بعملية استباقية لتحييد هذا الخطر".وتأتي المداهمات قبيل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى للقاء الرئيس الأميركي ، والانضمام إلى الذي تقوده ضد التنظيم.