في فرنسا.. إيقاف ثلاث نساء بتهمة التخطيط لشن هجمات

وبحسب المعلومات التي أوردتها "فرانس إنفو" وموقع صحيفة "لوباريزيان"، نقلا عن محامي إحدى الموقوفات، فإن النساء الثلاث كنّ يخططن لتنفيذ هجمات في قاعة حفلات أو في حانة في .وقال محام إن موكلته البالغة من العمر 18 عاما تعاني من "صعوبات عائلية ودراسية كبيرة"، كما تعاني من العزلة والاكتئاب وتراودها أفكار انتحارية.وفي تفاصيل أخرى ذكرتها محطة "RTL"، تعاني المشتبه بها الأكبر سنا (21 عامًا) من إعاقة حركية وتستخدم كرسيا متحركا، وكانت قد أمضت عدة سنوات في دور رعاية.وذكرت التقارير أن عمليات التنصت كشفت عن محادثات حول شراء بندقية هجومية من نوع كلاشينكوف وصنع أحزمة ناسفة، كما عثر خلال عملية تفتيش على مذكرة تتضمن التحضير لهجوم.