الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

ورجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى ، اليوم السبت، أن يجري الشرع زيارة إلى لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد " ".وقال للصحفيين على هامش في إن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في يوم 8 في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى ضد تنظيم داعش".وستكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية إلى بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في ، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام .يُذكر أن ضد "داعش" تشكل في عام 2014، ويضم أكثر من 80 دولة، ويهدف إلى دعم الجهود العسكرية والاقتصادية لمحاربة التنظيم والقضاء عليه في سوريا والعراق ومناطق أخرى.