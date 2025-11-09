الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546457-638982950360934778.png
القبض على 3 سياح عراة في الأهرامات
دوليات
2025-11-09 | 09:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
167 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ألقت
الأجهزة الأمنية
المصرية القبض على 3 سياح في منطقة أهرامات الجيزة بتهمة التصوير عراة.
وأوقفت السلطات السائحين الثلاثة لمخالفتهم
الأعراف
والقوانين المصرية، بعد محاولتهم التقاط صور تذكارية عارية مع
الهرم الأكبر
، أحد عجائب الدنيا السبع.
وبينت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن المتهمين حاولوا التصوير خلف
الهرم
الكبر (هرم خوفو) بدون ملابس، وعلى الفور ألقت
الأجهزة الأمنية
القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.
وأكد السياح عدم معرفتهم بالضوابط والقانون المصري، وقالوا إن تلك التصرفات متاحة في بلادهم وغير مجرمة قانونا.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على السياح الثلاثة وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرض المتهمين على جهات التحقيق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الاهرامات
عراة
الأجهزة الأمنية
السومرية نيوز
الهرم الأكبر
سومرية نيوز
السومرية
الأعراف
الهرم
خوفو
