القبض على 3 سياح عراة في الأهرامات

وأوقفت السلطات السائحين الثلاثة لمخالفتهم والقوانين المصرية، بعد محاولتهم التقاط صور تذكارية عارية مع ، أحد عجائب الدنيا السبع.وبينت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن المتهمين حاولوا التصوير خلف الكبر (هرم خوفو) بدون ملابس، وعلى الفور ألقت القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.وأكد السياح عدم معرفتهم بالضوابط والقانون المصري، وقالوا إن تلك التصرفات متاحة في بلادهم وغير مجرمة قانونا.وتحفظت الأجهزة الأمنية على السياح الثلاثة وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرض المتهمين على جهات التحقيق.