صورة لترامب تثير تفاعلا وجدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
باستثناء فئة.. ترامب يعتزم دفع مبلغ نقدي لكل أميركي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546467-638983017810621962.webp
صورة لترامب تثير تفاعلا وجدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي
دوليات
2025-11-09 | 11:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
378 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أثارت صور للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بدا فيها كما لو كان نائما خلال فعالية رسمية في المكتب البيضاوي، موجة من التفاعل والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودعت
البيت الأبيض
إلى التعليق.
واعتبر منتقدو
ترامب
الصور، التي انتشرت بغزارة عبر الإنترنت، مؤشرا على "الإرهاق وعدم التركيز"، في وقت شددت به
الإدارة الأميركية
على "جاهزية الرئيس الكاملة".
وظهر ترامب (79 عاما) في لقطات من الحدث الذي جرى الخميس، وهو يشارك في إعلان عن خفض أسعار أدوية علاج السمنة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وخلال الفعالية، بدا ترامب في لحظات وهو يغمض عينيه أو ربما ينام، وأحيانا يجهد في إبقائهما مفتوحتين، بينما كان يفرك وجهه بين الحين والآخر.
وعلق حاكم ولاية
كاليفورنيا
غافين نيوسوم عبر منصة "إكس" على الصور، قائلا: "ترامب النعسان يعود من جديد"، في إشارة تهكمية إلى الرئيس الجمهوري الذي طالما هاجم سلفه
جو بايدن
بوصفه "نعسانا".
كيف علق
البيت الأبيض
؟
نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز أن يكون الرئيس نام خلال المناسبة، مؤكدة أن "ترامب تحدث باستفاضة وأجاب على أسئلة الصحفيين، خلال إعلان يعد إنجازا تاريخيا سيوفر أدوية أساسية بأسعار أقل لملايين الأميركيين".
وأضافت روجرز: "بدلا من التركيز على هذا الحدث المهم، يواصل الإعلام الليبرالي الفاشل الترويج لروايات مضللة لا تخدم المواطن الأميركي".
وتأتي هذه الصور في وقت تتجدد به الأسئلة بشأن الحالة الصحية للرئيس الأميركي، الذي يعد الأكبر سنا في تاريخ
الولايات المتحدة
ممن تولوا المنصب.
وكان ترامب قد خضع خلال الأشهر الماضية لفحوصات طبية، شملت تصويرا بالرنين المغناطيسي وفحوصا لساقيه، بعد إصابته بحالة "قصور وريدي مزمن".
ويرى مراقبون أن لحظات التعب ليست حكرا على ترامب، إذ سبق أن ظهر رؤساء سابقون، من بينهم
باراك
أوباما، في حالات من الإرهاق خلال مؤتمرات طويلة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يتحرك نحو تحديد سن استخدام منصات التواصل الاجتماعي
01:46 | 2025-10-24
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
12:24 | 2025-09-18
قصة "وزير البسكت" في عهد صدام حسين تثير تفاعلا
03:34 | 2025-08-29
شاهد.. بسمة بوسيل تثير الجدل بصور جديدة
05:55 | 2025-09-08
ترامب
صورة
الإدارة الأميركية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
البيت الأبيض
سومرية نيوز
باراك أوبا
كاليفورنيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اتفاقية مياه لأول مرة.. العراق يكتشف كلمة سر العقدة الأزلية
خاص السومرية
45.3%
02:29 | 2025-11-08
اتفاقية مياه لأول مرة.. العراق يكتشف كلمة سر العقدة الأزلية
02:29 | 2025-11-08
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
اقتصاد
22.33%
08:32 | 2025-11-08
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
08:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
19.94%
02:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-08
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
أمن
12.43%
05:30 | 2025-11-08
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
05:30 | 2025-11-08
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
اخترنا لك
باستثناء فئة.. ترامب يعتزم دفع مبلغ نقدي لكل أميركي
13:02 | 2025-11-09
اتفاق ثلاثي يغير خارطة المنطقة برعاية اميركية
12:53 | 2025-11-09
وزير أمريكي يحذر من تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق
12:10 | 2025-11-09
القبض على 3 سياح عراة في الأهرامات
09:17 | 2025-11-09
الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية
17:31 | 2025-11-08
في فرنسا.. إيقاف ثلاث نساء بتهمة التخطيط لشن هجمات
17:25 | 2025-11-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.