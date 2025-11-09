وزير أمريكي يحذر من تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق

وقال بيسينت في مقابلة مع قناة ABC: "لقد رأينا تأثير (الإغلاق الحكومي) على الاقتصاد منذ اليوم الأول، لكن الوضع يزداد سوءا".وأضاف: "كان لدينا اقتصاد مذهل تحت قيادة الرئيس في الربعين الأخيرين، والآن هناك تقديرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي هذا الربع قد ينخفض إلى النصف إذا استمر توقف عمل الحكومة".يذكر أن العام المالي الجديد بدأ في في الأول من أكتوبر دون إقرار ميزانية حكومية، مما أدى إلى توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها مباشرة.وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين في هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه قد يستخدم هذه الفترة لإجراء "تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين والمدفوعات" وإلغاء البرامج التي لا تروق للجمهوريين.