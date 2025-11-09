الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
باستثناء فئة.. ترامب يعتزم دفع مبلغ نقدي لكل أمريكي
دوليات
2025-11-09 | 13:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
402 شوهد
قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الأحد، في منشور على منصته "تروث سوشال" إن الحكومة الأمريكية ستدفع لمعظم المواطنين "مبلغا نقديا" لا يقل عن 2000 دولار لكل منهم.
وأشار
ترامب
، في منشوره، إلى أنه سيتم استثناء المواطنين ذوي الدخل المرتفع فقط، دون تحديد مستويات الدخل أو
الجدول الزمني
لذلك.
ويأتي منشور ترامب بعد نحو أسبوع من تحقيق الديمقراطيين مكاسب في أنحاء البلاد في العديد من الانتخابات المحلية وعلى مستوى الولايات، حيث فازوا بشكل ملحوظ بمنصبي حكامي ولايتي نيوجيرسي وفيرجينيا، وانتزعوا السيطرة على مقاعد من الجمهوريين في لجنة
الخدمات العامة
في
جورجيا
، وهي ولاية مؤيدة بشدة للجمهوريين.
وبعد الانتخابات، برزت انتقادات داخل صفوف أنصار ترامب أنفسهم تشير إلى أنه لم يول اهتماما كافيا لقاعدته الانتخابية الأساسية، الذين وعدهم خلال حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف المعيشة.
وكان ترامب قد طرح علنا فكرة صرف مبلغ نقدي للمواطنين الأمريكيين منذ عدة أشهر، لكنه لم يتابع الأمر نذاك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ترامب
الولايات المتحدة
الخدمات العامة
الجدول الزمني
دونالد ترامب
لجنة الخدمات
فيرجينيا
جورجيا
دونالد
