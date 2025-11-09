البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي بسبب الإغلاق

وأشار هاسيت في حديث نقلته قناة " "، اليوم الأحد، إلى أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى "إخلال كبير في ، وخصوصا خلال الأعياد"، مشيرا إلى أن فترة عيد الشكر، الذي يحتفل به الأمريكيون في ، يعتبر الأكثر حيويا من الناحية الاقتصادية.وأضاف: "إن لم يسافر الناس خلال هذه الفترة، فإننا قد نواجه وضعا يكون فيه الربع الأخير سلبيا".وأعاد هاسيت إلى الأذهان تقييمات مصرف "غولدمان" حول أن ستخسر نحو 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب توقف عمل الحكومة، محذرا من أن هذه النسبة قد تزداد في حال استمرار الإغلاق.يذكر أن الإغلاق الحكومي مستمر في الولايات المتحدة منذ 1 أكتوبر الماضي على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في بشأن القانون حول تمويل الحكومة، مما أسفر عن فصل العديد من الموظفين الحكوميين أو تعليق عملهم، وقد أصبحت فترة الإغلاق الحالية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.