موقع أمريكي يكشف: الديمقراطيون يتحركون لإنهاء الإغلاق

وأوضحت المصادر أن ما لا يقل عن 10 أعضاء ديمقراطيين يعتزمون دعم اقتراح إجرائي يسمح بالتقدم بحزمة من الإنفاق، إلى جانب تدبير تمويل مؤقت قصير الأجل للحكومة الفيدرالية.وأضافت المصادر من الحزبين أن الاتفاق المتوقع سيتضمن تصويتا على تمديد الإعفاءات الضريبية الخاصة ببرنامج الرعاية الصحية الذي أطلق في عهد الرئيس الأسبق أوباما، وذلك خلال شهر المقبل.وكان الرئيس الأميركي ، أكد أن تعيش رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وألقى باللوم على الديمقراطيين في ذلك.والأحد، دخل إغلاق الحكومة الأميركية يومه الـ40، حتى مع استمرار بقاء أعضاء في من أجل جلسة شاقة في نهاية الأسبوع على أمل إيجاد نهاية لصراع التمويل الذي عطل الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، وهدد المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين، وتسبب في عدم دفع رواتب الموظفين الاتحاديين.