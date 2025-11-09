بيترو يهاجم ترامب: السلام الأمريكي فشل في حل الصراعات

وذكر في مقال لمجلة "تايم" بمناسبة قمة مجتمع دول اللاتينية والبحر والاتحاد الأوروبي التي تعقد في 9-10 في مارتا الكولومبية، أن " القائم على القواعد يتهاوى. لقد أصبحت الصراعات المروعة، التي فشلت سياسة 'السلام من خلال القوة' (لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب) في حلها، هي القاعدة في العديد من مناطق العالم، خاصة في إفريقيا".وانتقد بيترو سياسة المناخية قائلا: "على عكس التي أعرضت عن التعددية والإجماع العلمي حول قضايا المناخ، فقد حافظت دول مجتمع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي على التزامها بالجهود المشتركة وتمتلك القدرة على تصحيح الوضع".وأشار الزعيم الكولومبي، الذي يرأس القمة مع رئيس ، إلى أن "مجتمع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي يشكلون معا أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. نحن لسنا أشجارا منعزلة تنحني تحت الريح. يجب أن نصد العاصفة".وجدد بيترو انتقاده للتهديدات والعقوبات من ترامب، الذي وصفه بـ"زعيم "، وشدد على أن " ترفض هذه التهمة الباطلة" مضيفا أن "هذه الإجراءات ليست سوى استعراض سياسي".