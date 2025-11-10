مجلس الشيوخ يصوت على "دفعة انفاق" لانهاء أطول اغلاق حكومي بالتاريخ الأمريكي

وأيدت اغلبية المجلس بـ 60 صوتا مقابل 40 صوتا، المضي قدما في حزمة الإنفاق، لتمويل معظم الوكالات الفيدرالية بالمستويات الحالية حتى 30 يناير، وتمويل وزارتي الزراعة وشؤون المحاربين القدامى، ومشاريع الإنشاءات العسكرية، وعمليات كامل السنة المالية.وستوفر هذه الحزمة تمويلا لسنة كاملة لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية المعروف باسم "سناب" (SNAP)، والذي أصبح تمويله مهددا في ظل الإغلاق الحكومي المطول.وكجزء من الاتفاق الذي توصل إليه الديمقراطيون لإنهاء الإغلاق، تعهد زعيم الأغلبية في الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بإجراء تصويت "في موعد لا يتجاوز الأسبوع الثاني من " لتمديد إعانات قانون الرعاية الميسرة المقرر أن تنتهي بنهاية العام.وبعد التصويت الإجرائي الرئيسي لإنهاء الجمود، من المحتمل أن تتم الموافقة على حزمة الإنفاق في التصويت النهائي لمجلس الشيوخ، فيما لا يزال المقترح المعدل بحاجة إلى إقراره من قبل وإرساله إلى لتوقيعه.