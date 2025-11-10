الرئيس الايراني يلعب كرة القدم مع منتخب بلاده

وسعى الرئيس من ذلك إلى رفع الروح المعنوية لللاعبين وتعزيز روح التضامن بين القيادة والرياضة الوطنية.ووفقًا لوكالة أنباء "سعيد" الرياضية، أمضى الرئيس ليلة الأحد في معسكر التدريب، حيث تفاعل بشكل مباشر مع اللاعبين، وشارك رمزياً في تمارين ركل الكرة، ما أثار تفاعلا إيجابيا من الحضور ولفت انتباه وسائل الإعلام.وأظهر بزشكيان خلال اللقاء معرفة عميقة بكرة القدم الإيرانية، إذ تمكن من مناداة أسماء لاعبي المنتخب الأول بسهولة — قبل أن يُقدّمهم مدرب الفريق، أمير قالهناوي — ما يعكس اهتمامه المستمر بمتابعة تفاصيل اللعبة، من الناشئين إلى المحترفين.وفي خطوة أثارت إعجاب المتابعين، صافح الرئيس كل لاعب على حدة، وتبادل معهم الكلمات المشجعة، مُبديا دعمه الصريح لمسيرة الفريق في التصفيات القادمة. كما أبدى اهتماما خاصا باللاعبين الشباب، مُتمنيا لهم التوفيق، وداعيا إياهم بالاسم — ما يشير إلى تواصله المباشر مع مكونات اللعبة في جميع مستوياتها.